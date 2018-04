Da ormai una settimana Martina, 17enne di Milano, non dà sue notizie. Della scomparsa della ragazza, che vive nella zona di Città studi con la nonna, si è occupata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto'". Nella puntata di ieri, mercoledì 4 aprile, è stata proprio la nonna della giovane a lanciare un appello alla nipote: "Martina chiamami, ti starò vicina come sempre". Sui social network gli appelli per aiutare a rintracciare la ragazza si moltiplicano, anche se vi sono un po' di difficoltà dovute al fatto che circolano diverse foto della giovane, che appare molto diversa a seconda degli scatti. Questa è la sua descrizione: Martina è alta un metro e 55 centimetri, ha occhi e capelli castani e al momento della scomparsa indossava un piumino blu, jeans verdi e scarpe di colore verde militare. Tra i segni particolari, un medaglione al collo da cui la ragazza non si separa mai, un piccolo neo sulla guancia sinistra e numerosi tatuaggi: uno sulla scapola sinistra raffigurante una rosa e diversi sul braccio destro, completamente tatuato con disegni che raffigurano personaggi e temi del libro "Alice e il paese delle meraviglie".

Potrebbe essersi allontanata per partecipare a un raduno di musica techno

Martina si è allontanata da casa mercoledì 28 marzo. Aveva trascorso del tempo in casa del padre ed è uscita dicendo che sarebbe tornata dalla nonna. In realtà, però, la ragazza da allora non si è più fatta sentire, nonostante abbia con sé un telefono, che risulta però spento dal momento della scomparsa. Un amico di Martina ha affermato di averla vista giovedì 29 marzo alla stazione di Lambrate: una delle ipotesi legate alla sua scomparsa è che la ragazza, appassionata di musica techno e di rave party, possa essersi recata a Settimo torinese per partecipare al Pasquatek, evento musicale per gli appassionati del genere. la madre della ragazza sostiene di non avere sue notizie dal 30 marzo: chiunque dovesse vedere Martina può contattare il 112.