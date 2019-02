Un uomo di 34 anni è rimasto ferito durante una rissa scoppiata ieri sera a Monza, nella zona della stazione. L'episodio è accaduto attorno alle 23.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. L'Areu ha inviato sul posto, in via Arosio, un'ambulanza in codice giallo. Il personale paramedico ha soccorso il 34enne che aveva diverse contusioni ed escoriazioni sul corpo e lo ha trasportato, sempre in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo non è in pericolo di vita. Si sta adesso cercando di capire cosa sia accaduto: stando a una prima ricostruzione il 34enne, un cittadino marocchino, sarebbe stato aggredito da un connazionale. Il violento pestaggio sarebbe avvenuto al culmine di una lite nata probabilmente per futili motivi.

Nella zona della stazione di Monza degrado e spaccio

Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri della compagnia di Monza che stanno cercando di rintracciare l'aggressore: l'uomo è infatti scappato dopo il pestaggio e finora è riuscito a far perdere le proprie tracce. L'aggressione di ieri sera è però destinata a riaccendere le polemiche su una zona, quella della stazione di Monza, da sempre al centro delle critiche dei residenti per via dei problemi legati alla sicurezza e allo spaccio. Solo lo scorso sabato un ragazzino, uscito da scuola, era stato picchiato da quattro persone per futili motivi. La situazione di degrado è nota da tempo a ha portato lo scorso novembre a un presidio dell'area da parte della polizia locale, a cui si è aggiunto anche quello dei militari dell'Esercito.