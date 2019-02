Rissa in discoteca: 19enne accoltellato all’esterno dell’Armani Privè Club

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato, durante la notte, all’esterno della discoteca Armani Privè Club, in zona Montenapoleone, a Milano: da quanto si apprende, il ragazzo è stato colpito al naso e alla nuca, ma per fortuna non ha riportato ferite gravi. Il ferito avrebbe partecipato ad una rissa nell’interno del locale con un gruppo di coetanei, sfociata poi nell’aggressione.