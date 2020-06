in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 43 anni è finito in ospedale al culmine di una lite avvenuta davanti a un locale in via Montevideo a Milano, in zona Solari. L'episodio è avvenuto attorno all'1.40 di notte, come riporta l'Azienda regionale emergenza in una nota. L'uomo, S.S., sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata per motivi ancora da accertare. A un certo punto sarebbe stato spinto da un'altra persona e nella caduta ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e i soccorritori del 118, a bordo di un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico: non è in gravi condizioni.

Il commento di Fontana: Mi preoccupa l'escalation di violenza a Milano

Sull'episodio indaga adesso la polizia di Stato. Si tratta dell'ennesimo grave episodio avvenuto nel capoluogo lombardo, dopo l'omicidio di un 29enne scaturito in seguito a una lite sul filobus della circolare 91 e l'accoltellamento di un 24enne avvenuto in corso Garibaldi, per cui è stato arrestato per tentato omicidio il figlio di un capo ultras dell'Inter, il 21enne Alessandro Caravita. Episodi distinti tra loro, che sono però finiti in una riflessione del governatore lombardo Attilio Fontana: "Mi preoccupa l'escalation di violenza che vediamo in queste ore a Milano – ha scritto Fontana su Facebook -. Accoltellamenti, risse e bullismo non devono far parte del ritorno alla normalità a cui tutti aspiriamo. Sono vicino alle vittime di queste assurde violenze e alle Forze dell'Ordine da sempre impegnate a tutela del territorio. Occorre agire in fretta – ha aggiunto il governatore – con misure che assicurino maggiore controllo e legalità per assicurare un'estate tranquilla ai lombardi e ai turisti che presto torneranno nella nostra Lombardia".