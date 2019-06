Finiti i lavori di riqualificazione, finalmente riapre la piscina Guido Romano, in zona Città Studi a Milano. Il rinnovo dell'impianto è iniziato il primo aprile e ha riguardato l’impermeabilizzazione della vasca, la sistemazione con tinteggiatura degli spogliatoi e del solarium e il rinnovo delle parti rovinate del muro di recinzione. Gli interventi sono stati realizzati, come indicato dal Municipio 3, con gli oneri di urbanizzazione di un progetto urbanistico su via Botticelli, nel rispetto del valore storico e architettonico del luogo. La riapertura della piscina sarà celebrata con una festa domenica 23 giugno alle 14.30.

La piscina Romano riapre in tempo per la stagione estiva

“In perfetto tempismo con la stagione estiva la piscina Romano torna a essere un centro balneare di eccellenza, senza dispersioni idriche e con un nuovo look per spogliatoi e solarium – dichiarano gli assessori Roberta Guaineri (Sport) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) -. Non finisce qui: in autunno ci dedicheremo anche alla riqualificazione della parte dell'impianto dedicata ai più piccoli, i giardini di Via Zanoia". “La Piscina Romano viene restituita agli abitanti del quartiere che tanto l’apprezzano, rinnovata e ancora più bella – commenta Chiara Bisconti, Presidente di Milanosport -. Sono contenta che l’attesa sia stata breve, è stato fatto il possibile per riaprire in tempo per permettere ai visitatori abituali di godersi la stagione balneare".

La piscina, in via Ampère 20, è stata costruita nel 1929 e rispecchia lo stile architettonico dell'epoca. Come la piscina Cozzi, è stata progettata dall'architetto Luigi Secchi ed è dedicata al ginnasta Guido Romano. La vasca rettangolare di quattromila metri quadri sorge in prossimità di un parco.

Estate 2019, dove andare a fare il bagno a Milano

Con l'apertura della piscina Romano i milanesi avranno un'opzione in più tra i molti centri dove andare a fare il bagno in città. Dall'inizio di giugno sono attivi i centri balneari Lido (Piazzale Lotto, 15) e Argelati (Via Segantini, 6). Il 9 giugno hanno aperto le piscine all’aperto di Sant’Abbondio (Via S. Abbondio, 12), Cardellino (Via del Cardellino, 3) e Saini (Via Corelli, 136). Restano poi a disposizione i giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari, Suzzani e la terrazza in pieno centro della Piscina Cozzi.