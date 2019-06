A Milano è arrivato il caldo e nel primo weekend di vera estate i milanesi hanno invaso i centri centri balneari aperti: nella giornata di domenica sono stati 1516 gli accessi a Lido e Argelati nella prima apertura straordinaria, secondo quanto riferisce Milanosport, Nel dettaglio, 688 persone si sono tuffate all'Argelati e 828 hanno scelto il Lido.

Date di apertura degli impianti balneari comunali

Sabato 1 e domenica 2 giugno c'è stato un primo assaggio di quello che offrirà l'estate milanese. All' Argelati (Via Segantini 6) la stagione estiva inizia ufficialmente dall’8 giugno. L'impianto è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 tranne il martedì. Anche il Lido (Via Diomede 2) dopo l'anteprima per la festa della Repubblica riaprirà i cancelli dall’8 giugno al 1 settembre. L'orario è anche in questo caso dalle 10 alle 19, lunedì giorno di chiusura. Dal 9 giugno aprono, con orario dalle 10 alle 19, anche le vasche scoperte degli impianti Cardellino (via del Cardellino 3, chiuso il martedì), Sant'Abbondio (via Sant'Abbondio 12, chiuso il mercoledì), e Saini (Via Corelli 136, chiuso il lunedì). La piscina Scarioni (Via Valfurva 9) resterà chiusa per tutta l'estate a causa di lavori di riqualificazione in corso. Aprirà invece a metà giugno l'impianto Romano (Via Ampère 20) dopo la ristrutturazione.

I prezzi delle piscine Milano per l'estate 2019

Il biglietto di ingresso per la stagione estiva 2019 negli impianti milanesi ha validità giornaliera e costa 7 euro nei giorni feriali e 8 euro nei weekend. La tariffa ridotta per bambini tra i 5 e i 12 anni e per le persone con redditi bassi è di 5 euro in settimana e 6 euro nei festivi. Ingresso gratis per i bimbi fino ai 5 anni di età

Dal 30 maggio riaperti i Bagni Misteriosi

Hanno già riaperto dal 30 maggio anche i Bagni Misteriosi (Via Carlo Botta 18) che resteranno aperti fino al 29 settembre. Gli orari sono: lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Mercoledì e giovedì dalle 10 alle 22. Chiuso il martedì. Le tariffe fino al 30 giugno prevedono il biglietto giornaliero (intero 25 euro e ridotto 20), l'ingresso per mezza giornata (intero 15 euro e ridotto 12), pomeriggio large (intero 20 euro, ridotto 15) e serale (intero 15 euro, ridotto 12). I prezzi cambiano dal 1 luglio al 29 settembre: giornaliero dalle 10 alle 18 (in settimana intero 12 euro e ridotto 9, nel weekend intero 14 euro e ridotto 10), mattina dalle 10 alle 14 (intero 7 euro, ridotto 5), pausa pranzo dalle 12 alle 14 (5 euro), pomeriggio dalle 14 alle 18 (in settimana intero 7 euro e ridotto 5, nel weekend intero 10 euro e ridotto 8), pomeriggio large dalle 14 alle 22 (intero 15 euro e ridotto 12), serale dalle 18.30 alle 22 (intero 10 e ridotto 8).