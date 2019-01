Rho, travolto da un autobus mentre attraversa la strada: grave un uomo

Un uomo è in gravi condizioni di salute dopo essere stato investito da un autobus mentre attraversava la strada a Rho, nella provincia di Milano. Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese: ha fratture multiple ma non sarebbe in pericolo di vita.