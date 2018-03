Sedici assessori, otto consiglieri e otto "esterni" e quattro sottosegretari. Com'era stato annunciato nei giorni scorsi oggi, giovedì 29 marzo, il neo governatore della Lombardia Attilio Fontana ha presentato la sua giunta. Poche le conferme rispetto ai cinque anni targati Maroni, tante le sorprese. E alcuni nomi possono fare già immaginare come sarà l'azione di Fontana su determinate tematiche, come ad esempio la sicurezza, delega affidata all'ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato, uno "sceriffo" noto per le sue posizioni intransigenti verso centri sociali, occupazioni e rom. Tra le poche conferme, per altro già annunciate, quelle degli azzurri Giulio Gallera (recordman di preferenze), che mantiene la delega al Welfare, e Fabrizio Sala alla vicepresidenza (con l'aggiunta delle deleghe all'Internazionalizzazione, ricerca e innovazione). Raffaele Cattaneo (di Noi con l'Italia) passa dalla presidenza del Consiglio regionale lombardo alla guida dell'assessorato all'Ambiente. Esclusione eccellente tra le fila di Forza Italia: tra gli assessori non c'è infatti Silvia Sardone, già consigliera comunale a Milano e anche lei molto votata alle Regionali dello scorso 4 marzo.

Gli otto consiglieri che sono stati nominati assessori dovranno essere temporaneamente sostituiti al Pirellone dai primi dei non eletti nelle rispettive circoscrizioni provinciali: una legge approvata alla fine della scorsa legislatura dal Consiglio regionale ha infatti stabilito l'incompatibilità tra le due cariche, che vale anche tra le cariche di consigliere e vicepresidente della giunta mentre non vale per i sottosegretari. Si liberano dunque temporaneamente i posti per otto nuovi consiglieri regionali: si tratta di Marco Alparone, Federico Romani e Gabriele Barucco (Forza Italia), Selene Pravettoni, Francesca Ceruti e Simona Pedrazzi (Lega) e Barbara Mazzali e Franco Lucente di Fratelli d'Italia. Subentreranno nella seduta di insediamento del Consiglio regionale, in programma giovedì 5 aprile.

Giunta a trazione leghista

La giunta, come immaginato nei giorni scorsi, è a trazione leghista: otto gli assessori del Carroccio, contro i quattro di Forza Italia, i due di Fratelli d'Italia. Un assessorato a testa per Noi con l'Italia e la Lista Fontana presidente. Una divisione che rispecchia i mutati rapporti di forza nel centrodestra. Detto della Sicurezza affidata al "decano" De Corato, la Lega ha mantenuto deleghe importanti come quella della Casa e politiche sociali (affidate a un leghista di ferro, ex assessore provinciale), dei Trasporti, dell'Agricoltura e della Famiglia: chissà se si intensificheranno ulteriormente le crociate del Carroccio contro le presunte teorie gender e a favore della "famiglia naturale".

La nuova giunta di Attilio Fontana