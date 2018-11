Ha scritto un post su Facebook per denunciare la presenza di barriere architettoniche in uno storico liceo milanese, il Parini. E la sua denuncia è diventata virale. Elena Muserra de Luca è una cinquantenne milanese. Ed è soprattutto la mamma di Rebecca, una ragazzina di 13 anni affetta da atrofia muscolare spinale di secondo livello e costretta dunque a muoversi su una sedia a rotelle. La scorsa settimana Rebecca, che frequenta la terza media, ha partecipato assieme alla madre all'Open day in programma al Parini, prestigioso liceo classico che si trova nel centro di Milano e che la ragazzina spera di frequentare il prossimo anno. Quando però, dopo i discorsi di benvenuto e di presentazione, si è passati al tour dell'istituto, mentre gli altri aspiranti liceali hanno potuto fare il giro della scuola Rebecca è rimasta bloccata in cortile a causa delle barriere architettoniche.

L'episodio è stato raccontato su Facebook dalla madre: "Oggi Open day al Liceo Parini di Milano! Rebecca super contenta, attenta durante le bellissime parole del Preside (Diritti umani, Diritti civili, Martin Luther King, ecc), poi inizia il giro della scuola e Rebecca non può andare da nessuna parte se non in cortile! Alla faccia delle bellissime parole, dei diritti umani, Martin Luther King!". La mamma di Rebecca ha poi proseguito riportando le parole di una docente: "Una professoressa responsabile dell'accoglienza le dice: ‘prima fanno il giro gli altri e poi mi occupo del problema!'. Cara mentecatta il problema sei tu e non io che mi arrabbio e ti dico che gente come te non dovrebbe neanche avvicinarsi ad una scuola. Una bidella/commessa dice: ‘abbiamo avuto qui per cinque anni un altro studente in carrozzina e non si è mai lamentato di non poter andare sugli altri piani'!".

La denuncia della mamma di Rebecca è stata condivisa da molte persone su Facebook, che hanno commentato esprimendo per lo più tristezza e vergogna per l'accaduto. Elena non ha intenzione di fermarsi: la figlia ha scritto una lettera al sindaco Sala (che tra l'altro abita a pochi passi dal Parini), nella speranza che il primo cittadino possa impegnarsi in prima persona in quella che è una battaglia di civiltà.