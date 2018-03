Tre rapinatori seriali che erano diventati l'incubo delle notti bresciane sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Brescia. Agivano sempre a notte fonda, armati di coltelli e con una violenza inaudita: avvicinavano sia lavoratori in procinto di iniziare la giornata, come pasticceri od operai, sia giovani di ritorno da discoteche o locali. Approfittando delle strade semideserte avvicinavano le loro vittime e agivano con estrema violenza: minacciavano i malcapitati con coltelli e in molti casi picchiavano le loro vittime per farsi consegnare quello che avevano. Non hanno esitato a provocare gravi ferite alle persone aggredite anche per un bottino esiguo, come pochi euro o qualche cellulare.

Almeno 12 le rapine attribuite ai tre arrestati, che erano dunque diventati un pericolo costante per chi era costretto o si trovava a passare durante la notte nel centro di Brescia. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile bresciana, diretta da Alfonso Iadevaia, sono partite dalla meticolosa analisi delle singole rapine. Il modus operandi sempre simile nonché i racconti delle vittime hanno consentito di stringere il cerchio attorno ai tre malviventi. In manette sono finiti due cittadini di nazionalità tunisina e un senegalese. I tre extracomunitari sono tutti irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali a loro carico. Il loro arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di BRescia, che ha disposto nei confronti degli indagati la custodia cautelare in carcere.