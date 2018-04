in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro dipendenti tenuti sequestrati per circa un'ora e un bottino ingente, che sfiora i 60mila euro. È il bilancio di una rapina avvenuta ieri attorno all'ora di pranzo in una filiale della Banca di credito cooperativo a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Due i banditi entrati in azione attorno alle 13.30: i due malviventi, col volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione nella filiale della Bcc che si trova in via Lombardia. Al momento dell'irruzione la banca era chiusa per la pausa pranzo: i due rapinatori si sono introdotti dal seminterrato, forzando una porta blindata. Hanno prelevato circa novemila euro dalle casse e poi hanno tenuto in ostaggio i quattro dipendenti che erano all'interno della banca, costringendoli ad attendere per circa 50 minuti. I rapinatori, difatti, puntavano al caveau: dopo 50 minuti è infatti scattata la riapertura temporizzata della stanza blindata e i due banditi si sono impossessati di circa 50mila euro contenuti all'interno del caveau. Poi, finalmente, si sono dati alla fuga. Nessuno tra i dipendenti della banca ha riportato conseguenze a livello fisico, anche se comprensibilmente sono rimasti tutti spaventati dall'accaduto. Adesso sulla rapina indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni: la speranza è di riuscire a individuare dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza qualche dettaglio utile a identificare i due rapinatori, nonostante questi abbiano agito col volto travisato.