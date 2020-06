Colpo in banca nel centro di Milano, rapinatori entrano nel caveau e portano via 75.000 euro

Rapina in pieno centro a Milano questa mattina, lunedì 15 giugno, nella filiale della Banca Popolare di Sondrio all’angolo tra via Cesare Battisti e via Colonnetta. Tre individui, tutti a volto coperto e di cui due armati, hanno chiuso dentro al bagno della banca i dipendenti e i clienti per poi entrare nel caveau dal quale hanno portato via 75.000 euro. Sul caso indaga la Squadra Mobile della polizia di Milano.