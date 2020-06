in foto: La filiale dove i rapinatori hanno tentato il colpo (Foto: Il Saronno)

Tentata rapina in banca a Saronno, in provincia di Varese. Due rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri mentre fuggivano dalla filiale di Ubi Banca di piazzale Borella, a poca distanza dall'ospedale. I malviventi erano entrati attraverso un'intercapedine che avevano scavato dai garage della palazzina riuscendo a entrare nel vano caldaia. Ma un cliente ha avvertito in tempo le forze dell'ordine e il colpo è fallito.

Saronno, tentano rapina in banca da un'intercapedine nei sotterranei

Secondo quanto riportato da Il Saronno, poco dopo le 13 i rapinatori armati di flessibile si sono aperti un varco nelle inferriate che proteggevano l'ingresso sotterraneo della banca e sono riusciti ad accedere all’istituto. Con il volto coperto, ma senza mostrare armi, hanno bloccato un dipendente e gli hanno intimato di attivare il temporizzatore per aprire la cassaforte. Il piano però è fallito a causa dell'intervento di una correntista che, non riuscendo ad entrare in banca, ha visto attraverso la porta a vetri i dipendenti seduti a terra con le mani legate e ha chiamato i carabinieri.

Cliente chiama i carabinieri: colpo fallito e rapinatori arrestati

I militari accorsi sul posto sono riusciti a bloccare i rapinatori nei garage della struttura. I carabinieri hanno poi accertato che i due malviventi, con arnesi da scasso custoditi in auto, erano riusciti ad accedere alla banca passando dal locale caldaia condominiale, proprio sfruttando uno passaggio nel muro. Il sopralluogo ha permesso di ritrovare gli attrezzi usati per aprirsi il varco e due auto rubate. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.