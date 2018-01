in foto: (Immagine di repertorio)

Rapina a mano armata all'ufficio postale di Novate Milanese, in provincia di Milano. Come riporta la testata "Milanotoday", questa mattina intorno alle 10 due banditi, a volto coperto e armati di fucile, hanno fatto irruzione all'interno di un ufficio postale in piazza Giovanni Testori. I due malviventi hanno minacciato i dipendenti e i clienti che si trovavano all'interno dell'ufficio e si sono fatti consegnare tutti i contanti che c'erano in cassa. Poi hanno rubato anche alcuni portafogli dei presenti. Sono infine fuggiti con un bottino di meno di mille euro.

Una dipendente dell'ufficio postale si è sentita male.

La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate all'interno dell'ufficio, le cui immagini sono state adesso acquisite dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che indagano sul caso. Pochi gli elementi in mano agli investigatori al momento: secondo quanto riporta "Milanotoday" i due rapinatori si sono espressi in italiano, senza particolari inflessioni dialettali. Fortunatamente, a parte lo choc, sono state poche le conseguenze per le persone che hanno subìto la rapina: solo una dipendente dell'ufficio postale si è sentita male a seguito dell'episodio. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.