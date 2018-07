È stato arrestato il complice del rapinatore che era finito in manette per la rapina di venerdì sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella quale era rimasto gravemente ferito il titolare di un distributore di benzina, il 40enne Marco Lepri. Lo ha comunicato la polizia di Stato di Varese, senza al momento fornire ulteriori dettagli. In carcere a Como si trovava già dalla nottata di venerdì Maurizio Fattobene: nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'uomo, 51enne di Cantù con precedenti, ha ammesso i fatti e le proprie responsabilità. Sarebbe stato lui a sparare al 40enne: stando al racconto del suo avvocato, Francesca Binaghi, il suo assistito ha visto Lepri mettere una mano nel borsello e ha aperto il fuoco pensando che il benzinaio volesse tirare fuori un'arma: "Sono il suo legale di fiducia da anni, non ha mai commesso rapine violente", ha spiegato il legale. Fattobene si sarebbe pentito per il gesto: "Questo peso me lo porterò nel cuore per sempre, spero che guarisca presto e che esca dalla prognosi riservata", avrebbe detto l'uomo a proposito della vittima della rapina.

Lepri, raggiunto da tre proiettili all'addome a una gamba, è ancora ricoverato in gravi condizioni: si trova nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Legnano ed è ancora in prognosi riservata, anche se dai medici trapela un cauto ottimismo. Nel corso dell'interrogatorio, al termine del quale il fermo di Fattobene è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare in carcere, il 51enne non aveva rivelato alcun dettaglio sull'identità del suo complice: la polizia è comunque riuscita a risalire a lui e ad arrestarlo.