in foto: (Immagine di repertorio)

Beni per oltre un milione e 200mila euro sono stati sequestrati dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, coordinata dal giudice Fabio Roia, nei confronti del 62enne Bartolomeo Iaconis. L'uomo è considerato uno storico esponente della ‘ndrangheta in Lombardia. Già arrestato nel 1994 nell'ambito dell'operazione "Fiori della notte di San Vito", una delle più importanti contro la ‘ndrangheta al Nord, in quanto ritenuto il capo della locale di Fino Mornasco, è attualmente a processo davanti alla Corte d'Assise di Como con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Franco Mancuso, avvenuto l'8 agosto del 2008 a Bulgorello, frazione del comune di Cadorago, nel Comasco: domani è attesa la sentenza.

Discrepanza tra redditi dichiarati e tenore di vita

Proprio a Cadorago si trovano alcuni dei numerosi terreni che sono stati sequestrati dai giudici al boss: fanno parte del suo "tesoro", accumulato nel corso degli anni dalle società di famiglia (alcune intestate alla moglie) in maniera però sospetta. Tra i redditi leciti dichiarati dalla famiglia e il tenore di vita dei suoi componenti è emersa infatti una notevole discrepanza. Lo scorso giugno in un'intercapedine di una struttura del ranch di famiglia, la "Azienda Agricola Bart – Ranch di Iaconis Bartolomeo" ad Appiano Gentile, erano stati sequestrati 55mila euro in contanti. Da allora le indagini della direzione distrettuale antimafia di Milano, guidata da Alessandra Dolci, hanno approfondito la situazione finanziaria del boss portando al sequestro odierno. Sono stati sequestrati un'auto, un camion, appartamenti e immobili situati tra Appiano Gentile e Oltrona San Manette (tutti in provincia di Como), società e conti correnti. Sequestrato anche il ranch di famiglia con tutti gli animali presenti all'interno, tra cui cavalli, puledri, bovini.

Il boss sarà sorvegliato speciale per tre anni e mezzo

Nei confronti del boss è stata anche applicata la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi: non potrà allontanarsi da casa senza avvisare, potrà uscire solo tra le 7 e le 22 e non dovrà incontrare persone pregiudicate o che siano destinatarie di misure di prevenzione e sicurezza. Sulla vicenda è arrivato anche il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato: "Il maxi sequestro di beni disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano per il boss della ‘ndrangheta Bartolomeo Iaconis è un forte segnale dello Stato nei confronti della criminalità organizzata".