Il suo corpo privo di vita era in un campo in via Garibaldi a Locate Varesino, piccolo comune che a dispetto del nome si trova in provincia di Como. Sul petto, una ferita causata da un proiettile di piccolo calibro. In tasca nessun documento, ma materiale comunque ritenuto interessante dagli investigatori: 900 euro in contanti e diverse dosi di droga. Sulla base di questi elementi il cadavere ritrovato sabato mattina è stato identificato: appartiene a un ragazzo di 24 anni di nazionalità marocchina, legato al mondo dello spaccio. Il giovane pusher secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Como operava per lo più nella zona del Varesotto. La sua identità è il primo pezzo di un puzzle che dovrà comunque essere ricomposto dagli investigatori: resta da capire infatti perché il ragazzo sia stato ucciso e soprattutto da chi. E a completare quello che al momento è un mistero di difficile risoluzione c'è anche il luogo dell'omicidio: il 24enne infatti sarebbe stato ucciso in un luogo diverso da quello in cui è stato trovato. A supporto di questa ipotesi il fatto che dal corpo manchi una scarpa: potrebbe essere andata persa durante il trasporto del cadavere, oppure trovarsi nel luogo in cui il 24enne è stato ucciso.

L'omicidio potrebbe essere maturato all'interno del mondo dello spaccio

L'omicidio del 24enne, di cui ha dato notizia il quotidiano "Il Giorno", potrebbe naturalmente essere maturato all'interno del mondo dello spaccio. Potrebbe essersi trattato di un'esecuzione, così come di una lite degenerata tra due spacciatori. L'autopsia, attesa tra oggi e domani, dovrà confermare le conclusioni a cui è giunto il medico legale dall'esame esterno del corpo, e cioè che la morte sia stata causata da un unico sparo con una pistola di piccolo calibro. Il fatto che il cadavere sia stato spostato e anche il fatto che nessuno abbia ripulito le tasche del 24enne fanno escludere che si sia trattata di una rapina: i 900 euro e i circa 70 grammi di droga – cocaina, marijuana ed eroina – trovati addosso al giovane, infatti, avrebbero sicuramente fatto gola a un eventuale rapinatore. A completare il quadro di un delitto "strano", il fatto che il 24enne, ufficialmente senza fissa dimora, non avesse precedenti penali. Adesso i carabinieri stanno cercando di ricostruire il suo giro di frequentazioni, anche analizzando i tabulati telefonici del suo cellulare.