È precipitato nel vuoto per circa 40 metri, morendo sul colpo nell'impatto contro il suolo: così, molto probabilmente, ha perso la vita un ragazzo di soli 18 anni, di origini romene, il cui cadavere insanguinato è stato trovato ieri all'interno di una ex cava a Rezzato, nel Bresciano, in via San Martino. Si tratta di un luogo solitamente utilizzato dagli appassionati di climbing come una sorta di palestra: è stato proprio uno di loro a notare il corpo insanguinato del giovane ai piedi della parete rocciosa del colle San Martino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Spetterà adesso ai carabinieri della compagnia di Brescia accertare cosa sia successo: il caso potrebbe rivelarsi di difficile soluzione. Il luogo del ritrovamento del corpo aveva lasciato intendere che il ragazzo potesse essere un appassionato di arrampicata e che la sua morte potesse essere dovuta a un incidente mentre scalava la parete rocciosa. Non sono però state trovate le attrezzature necessarie per affrontare la scalata (o la discesa) della parete. Segni del passaggio del giovane, invece, sono stati trovati in cima alla falesia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è sia quella del suicidio, con il ragazzo che si sarebbe gettato volontariamente nel vuoto, sia che qualcun altro lo abbia spinto giù. In questo secondo caso il luogo dell'omicidio sarebbe stato scelto appositamente per indurre in errore gli investigatori. Per fugare ogni dubbio, sul luogo del decesso sono intervenuti gli esperti della scientifica.