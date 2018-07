in foto: La stazione di Legnano

Si è gettato sui binari poco prima dell'arrivo del treno, venendo travolto dal convoglio e morendo sul colpo. Sembrano esserci pochi dubbi su quanto accaduto questa mattina alla stazione di Legnano, in provincia di Milano. La vittima è un ragazzo di soli 19 anni, morto sul colpo dopo essere stato investito da un treno. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 11. Secondo alcune delle persone che hanno assistito alla scena, il giovane si sarebbe volontariamente gettato sui binari pochi istanti prima dell'arrivo del treno. Sul posto, in piazza Butti, sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Al loro arrivo purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Dopo i rilievi della polizia ferroviaria, coordinati dal pubblico ministero di turno della procura di Busto Arsizio, competente sul territorio di Legnano, i vigili del fuoco hanno rimosso il cadavere del ragazzo. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato grossi disagi sulla linea Milano – Domodossola/Varese/Luino: la circolazione ferroviaria, come riporta Rete ferroviaria italiana, è stata sospesa pochi minuti prima delle 11 ed è poi ripresa a senso unico alternato su un solo binario tra Busto Arsizio e Parabiago. Segnalati ritardi fino a 50 minuti.