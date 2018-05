in foto: (Immagine di repertorio)

È stato colto da un malore mentre era in casa ed è stramazzato a terra, privo di sensi. Nell'abitazione non c'era nessuno, tranne il suo cane, un meticcio di taglia media. Ed è proprio al suo amico a quattro zampe che un ragazzo di 22 anni deve la vita: il suo cane infatti gli ha salvato la vita, facendo in modo che il suo padrone potesse essere raggiunto dai soccorsi. L'episodio è accaduto a Brescia, in un appartamento in via San Faustino. Il 22enne è stato colto da un malore improvviso e non è riuscito a chiamare aiuto. Il suo cane è intervenuto in suo soccorso: si è messo vicino al padrone e ha iniziato ad abbaiare senza sosta, per avvertire i vicini della situazione di pericolo. Il frastuono, inconsueto, ha fatto scattare il campanello d'allarme nei vicini del 22enne, che hanno subito chiamato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno prima provato a citofonare, senza però ricevere risposta. Quindi si sono arrampicati sulla grondaia, entrando in casa dalla finestra. Il 22enne era per terra privo di sensi, con il meticcio che lo vegliava agitato e continuando ad abbaiare. Il ragazzo è stato portato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici sono riusciti a salvargli la vita: le sue condizioni restano serie, ma non è più in pericolo di vita. Una volta che si sarà ripreso dovrà ringraziare calorosamente l'intuito e lo spirito di iniziativa del suo fido quattro zampe, che gli hanno salvato la vita.