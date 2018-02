in foto: (Archivio)

Costerà molto cara a un ragazzo una serata di sballo in discoteca. Il protagonista, un 28enne residente nell'hinterland milanese, domenica notte si è recato in un locale milanese che si trova in zona Porto Di Mare, alla periferia sud di Milano. Durante la nottata ha decisamente esagerato con l'alcol, fino a ubriacarsi completamente. Era visibilmente ubriaco quando, all'incirca alle 6 del mattino, quando il locale stava ormai per chiudere, ha iniziato a masturbarsi in pista incurante dei presenti. Nel compiere il gesto di autoerotismo il 28enne ha sporcato, probabilmente inavvertitamente, una ragazza che si trovava in pista. Quando la giovane si è accorta dell'accaduto ha chiamato la polizia.

La ragazza non ha sporto denuncia.

La ragazza, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", non ha sporto denuncia: ha spiegato infatti agli agenti di non essere stata importunata dal 28enne, che l'avrebbe dunque sporcata accidentalmente. La spiegazione non ha però evitato al ragazzo una pesante multa: il giovane dovrà pagare infatti una sanzione amministrativa di diecimila euro per atti osceni in luogo pubblico. Gli è comunque andata anche bene: fino a qualche anno fa lo stesso reato, ora depenalizzato, prevedeva una pena da tre mesi fino a tre anni. E anche la sanzione amministrativa in cui è incorso il ragazzo poteva essere più alta: la legge attuale prevede infatti che vada dai cinquemila ai trentamila euro.