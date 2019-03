in foto: Immagine di repertorio

Drammatico episodio nella notte a Roncadelle, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 25 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo ed è ora ricoverato in codice rosso in ospedale. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 4.30: sul posto, in via Guglielmo Marconi, oltre a due ambulanze e a un'automedica del 112 sono intervenuti anche i carabinieri di Brescia, allertati per quella che sembrava un'intossicazione da sostanze pericolose. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto: dalle prime informazioni pare però che il 25enne, forse alterato da qualche sostanza, abbia tentato il suicidio gettandosi volontariamente dalla finestra dell'abitazione al terzo piano dell'edificio. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto dal personale paramedico ed è stato poi caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza agli Spedali civili di Brescia, dove è ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi: il giovane avrebbe riportato delle importanti lesioni al bacino e alle gambe ma non è chiaro se si trovi in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri dovranno accertare se davvero si sia trattato di un gesto volontario o se si possa essere trattato di un incidente.