in foto: Immagine di repertorio

Pomeriggio di violenza oggi, martedì 31 marzo, a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito in via Natta, nei pressi del parcheggio di Lampugnano. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 14: sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica inizialmente in codice rosso. I soccorritori hanno trovato il 19enne a terra con una ferita d'arma da taglio all'addome: il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono serie, ma il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita: è stato infatti ricoverato in codice giallo, anche se la prognosi resta riservata.

L'aggressore arrestato per tentato omicidio

Sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano. Stando a quanto ricostruito l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione nata per motivi ancora da chiarire tra la vittima e un altro ragazzo di 17 anni, entrambi senza fissa dimora e pregiudicati. Pare che il 19enne, di nazionalità algerina, stesse infastidendo il minore, di nazionalità marocchina. In soccorso del 17enne sarebbe intervenuto un suo amico 30enne, connazionale, che all'improvviso avrebbe colpito con un coltello, sottratto proprio all'algerino, il 19enne. L'aggressore e il minore avrebbero poi sottratto il cellulare al 19enne e si sono allontanati, gettando il coltello. Entrambi sono stati individuati poco distante dal luogo dell'accoltellamento dai militari dell'Arma, che li hanno portati in caserma. Per il 30enne, pregiudicato, è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio: è stato portato a San Vittore. Al vaglio dei carabinieri invece la posizione del 17enne, che non avrebbe preso parte materialmente all'aggressione.