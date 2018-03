in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzino di soli 16 anni è morto dopo essere stato investito da un treno. La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 16 di oggi, domenica 17 marzo, a Carugo, in provincia di Como. Come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'adolescente è stato travolto dal convoglio proprio all'ingresso dello scalo ferroviario, morendo sul colpo. Il personale medico del 118, intervenuto nei pressi dello scalo di via Enrico Toti con un'ambulanza e un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno ricostruire quanto accaduto.

Non si esclude alcuna ipotesi

Tutte le ipotesi sono al momento in campo: dal tragico incidente al gesto volontario. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dai genitori dell'adolescente, arrivati sul luogo della tragedia poco dopo la morte del loro figlio, il ragazzino aveva detto loro che sarebbe andato a fare un giro con gli amici e sarebbe tornato presto. Probabile che adesso proprio gli amici del ragazzo potranno raccontare se davvero avevano in programma un'uscita con l'amico, o se il ragazzo avesse confidato loro qualche problema che lo assillava nell'ultimo periodo. Resta il dolore per una tragedia assurda, che ha distrutto per sempre una famiglia. Passano naturalmente in secondo piano i disagi alla circolazione dei treni sulla linea Asso-Seveso-Milano, dovuti alle operazioni di rimozione della salma e agli accertamenti dell'autorità giudiziaria.