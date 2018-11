Ragazzo aggredito con tirapugni e scosse di taser a Lodi: denunciati due giovani

Due ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. Sarebbero gli autori di una violenta rapina commessa il 23 ottobre alla stazione di Lodi. La vittima, un ragazzo marocchino, era stata aggredita come ritorsione perché non aveva pagato una dose di droga. Tra gli aggressori figura difatti proprio il fratello del pusher che gli aveva ceduto la dose.