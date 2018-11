Serata di violenza a Milano: un ragazzo è stato accoltellato al culmine di una lite nella centrale piazza Oberdan, vicino ai Bastioni di Porta Venezia. Il giovane, un 25enne sudamericano, si trovava in piazza attorno alle 21 quando è rimasto coinvolto in una lite, scoppiata a quanto pare per futili motivi. Non si conoscono i motivi della discussione né chi via abbia preso parte: fatto sta che la situazione è improvvisamente degenerata e qualcuno, ancora non identificato, ha tirato fuori un coltello col quale ha colpito alla schiena il giovane. Il 25enne è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico. I medici gli hanno riscontrato una profonda ferita all'altezza del polmone e le sue condizioni sono gravi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'altra ambulanza e un'automedica per soccorrere altri due giovani rimasti feriti: si tratta di un ragazzo e di una ragazza di 22 anni, anche loro sudamericani, rimasti leggermente feriti alle mani: sono stati soccorsi in codice verde e medicati sul posto. Non è chiaro se i tre siano stati feriti dalla stessa persona: sull'episodio indaga adesso la polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell'aggressione.