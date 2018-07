Un ragazzo è stato accoltellato alla testa al culmine di una lite ed è finito in ospedale. Il violento episodio è accaduto ieri sera, giovedì 26 luglio, a Sesto San Giovanni, a nord di Milano. Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza il giovane si trovava in via Monte Sabotino, all'altezza del civico 41. Attorno alle 22 avrebbe incontrato un conoscente, con cui stando al racconto della vittima c'erano già stati problemi in passato. Tra i due è scoppiata una violenta lite per motivi da accertare, al culmine della quale l'aggressore ha estratto un coltello colpendo alla testa il giovane. Poi l'aggressore è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato soccorso dal personale del 118, arrivato su un'ambulanza in codice rosso. È stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni sono gravi, anche se non critiche. Sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti anche i poliziotti del locale commissariato, che prima che il ragazzo venisse portato in ospedale hanno ascoltato il suo racconto. La polizia è ora sulle tracce del conoscente del giovane, indicato da lui come l'aggressore: non è però ancora chiaro il contesto in cui è maturata la violenta aggressione.