in foto: Il ragazzino sospeso nel vuoto (Foto Patrizia Patty dal gruppo Facebook "Bresso segnalazioni")

Attimi di paura nella tarda serata di oggi a Bresso, a Nord di Milano. Un ragazzino si è arrampicato sulla sommità del ponte di via Clerici, nella zona del Parco Nord, rimanendo pericolosamente sospeso nel vuoto. Sotto al ponte il traffico era intenso: diversi automobilisti di passaggio si sono accorti della presenza del ragazzo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con un'autoscala, hanno messo in salvo il ragazzo. Sul gruppo Facebook "Bresso segnalazioni" una utente ha pubblicato le foto del ragazzino sospeso nel vuoto e del successivo e provvidenziale intervento dei pompieri. Subito si sono scatenati i commenti degli utenti sulle motivazioni che potrebbero aver spinto il giovane a un gesto così estremo e pericoloso: c'è chi punta il dito contro le "sfide estreme" che coinvolgono i giovanissimi e sono finite più volte al centro delle cronache, ma anche chi sottolinea come non sia giusto esprimersi senza conoscere bene la situazione. Non si conoscono in effetti i motivi che hanno spinto il giovane a salire sulla sommità del ponte: ciò che importa, al momento, è che il ragazzo sia sano e salvo.