Avrebbe respinto un approccio di un uomo, che si era avvicinando cercando di abusare di lei. E, a causa del suo rifiuto, è stata accoltellata. Paura a Monza, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 20 maggio, una ragazzina di 15 anni è stata aggredita da un uomo armato di coltello. L'episodio è avvenuto in viale Cavriga, all'interno del Parco di Monza, un'area molto vasta che ha ospitato spesso concerti e anche la Messa di Papa Francesco durante la sua prima, storica visita nella Diocesi ambrosiana. La vittima è un'adolescente originaria del Perù: è stata soccorsa per una ferita da arma da taglio all'addome, fortunatamente superficiale. Dopo l'intervento di alcuni passanti la ragazza è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118, che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza: qui è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Adesso è caccia all'aggressore: secondo quanto raccontato ai carabinieri dalla ragazzina si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, che la giovane non aveva mai visto prima.

All'inizio si ipotizzava che il movente dell'aggressione potesse essere un tentativo di rapina, ma il racconto della giovane, se sarà verificato, lascia intendere invece che il suo aggressore volesse violentarla. La dinamica di quanto accaduto è comunque ancora poco chiara e le indagini dei carabinieri proseguono.