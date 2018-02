È caccia all'uomo che lunedì pomeriggio a Lecco ha violentato una ragazza di 20 anni. A rendere ancora più preoccupante l'episodio, riportato dal "Corriere della sera", il fatto che sia avvenuto in una zona centrale della città, alle spalle della stazione. La vittima, una ragazza residente a Lecco, stava tornando dal lavoro: è scesa dal treno ed è stata seguita dal suo aggressore. A un certo punto l'uomo l'ha presa per un braccio e l'ha trascinata in una via stretta che si trova alle spalle della stazione, dove approfittando del fatto che non passasse nessuno l'ha violentata. L'aguzzino della giovane si è abbassato i pantaloni e ha fatto lo stesso con quelli della ragazza: poi ha iniziato a baciarla e a toccarla. Mentre stava cercando di trascinarla in un parchetto vicino per continuare la violenza, il cellulare della ragazza ha squillato: era il padre, preoccupato dal ritardo della figlia.

La ragazza ha detto ai poliziotti di essere rimasta paralizzata dal terrore.

La telefonata è stata provvidenziale: approfittando del momento di distrazione del suo aguzzino la ragazza è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi, evitando lo stupro. La giovane ha poi denunciato l'episodio alla polizia, spiegando di essere rimasta paralizzata per il terrore. Portata al pronto soccorso della città, non ha riportato conseguenze fisiche, anche se si trascinerà a lungo quelle psicologiche. Il suo racconto potrà aiutare gli uomini della squadra mobile di Lecco a rintracciare il responsabile della violenza: è stato descritto come un uomo dalla carnagione chiara, sui 40 anni circa, molto probabilmente italiano. A immortalarlo mentre trascina via la ragazza ci sono anche delle telecamere nei pressi della stazione. Non è chiaro se abbia agito d'impulso o se avesse già adocchiato in precedenza la sua preda: la speranza è che venga presto assicurato alla giustizia.