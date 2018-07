Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Legnano, dopo essere caduta in un dirupo a Bellagio, sul lago di Como. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale che porta al Ghisallo in località Chevrio, frazione di montagna di Bellagio. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine e dei soccorritori, la ragazza si sarebbe sporta per cause da accertare da un parapetto, perdendo l'equilibrio e precipitando nel dirupo, che si trova in una zona impervia. Nella caduta la ragazza si è fratturata il bacino e lo zigomo, oltre a riportare diverse escoriazioni su tutto il corpo. Per soccorrerla sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e anche gli uomini del soccorso alpino della XIX delegazione lariana. Dopo essere stata faticosamente recuperata la ragazza è stata affidata alle cure del personale medico e trasportata in elicottero all'ospedale di Legnano, dove è arrivata in codice rosso: è attualmente ricoverata con prognosi riservata nel reparto di Pediatria. Restano da chiarire dinamica e contesto dell'episodio: la speranza è che a raccontarli, presto, possa essere la stessa diciassettenne.