Spintonata e rapinata da un passante a cui aveva chiesto indicazioni stradali, rivelatosi essere un malvivente. Disavventura per una ragazza di 29 anni, studentessa di nazionalità francese, che sabato notte si trovava a Milano nei dintorni di via Spadolini, vicino alla discoteca Magazzini generali. Secondo quanto affermato dai carabinieri, a cui la giovane ha raccontato l'episodio, la ragazza si era rivolta al passante chiedendogli alcune indicazioni. L'uomo le ha risposto dicendole di seguirlo, ma la ragazza ha evidentemente capito che qualcosa non andava e si è rifiutata di andare assieme a lui. A quel punto il passante si è rivelato per quello che era, un rapinatore: ha spintonato la giovane facendola cadere a terra e poi le ha strappato via la borsetta, facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza è stata medicata al Policlinico

L'aggressione è avvenuta nel parchetto che si trova tra i Magazzini generali e l'area residenziale. La 29enne è stata soccorsa da alcuni ragazzi che stavano rientrando nella loro residenza universitaria. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. La ragazza ha riferito l'accaduto ai militari dell'Arma, adesso sulle tracce del rapinatore. La ragazza è stata poi trasportata al Policlinico, dove è stata dimessa dopo essere stata medicata. A parte qualche contusione e lo spavento, nella rapina non ha perso cose di valore: la borsetta non conteneva difatti alcun oggetto prezioso.