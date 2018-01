Brutto incidente a Bresso, nella provincia di Milano, dove i botti di Capodanno continuano ad arrecare danni anche a una settimana di distanza: un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito, infatti, a causa di un petardo probabilmente inesploso proprio dalla notte di San Silvestro. Il 54enne stava camminando per strada quando ha visto l'ordigno e l'ha raccolto: dopo qualche secondo, mentre l'uomo stava cercando di capire di cosa si trattasse, questo gli è esploso in mano.

Immediati i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale: il personale medico, purtroppo, non è riuscito ad evitare che l'uomo perdesse tre dita di una mano. Il 54enne è stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per evitare che la funzionalità della mano venisse compromessa dall'esplosione e dall'amputazione delle dita. E pensare che a Milano, il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno, a causa dei fuochi d'artificio, era stato molto positivo: solo una persona era rimasta lievemente ustionata a una caviglia e a un braccio.