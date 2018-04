Paura questa mattina in una scuola superiore di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Una ventina di studenti ha iniziato ad avvertire prurito e irritazione alla gola e agli occhi. Sul posto, all'istituto superiore Cesaris, sono arrivate diverse ambulanze del 118 oltre a numerose squadre dei vigili del fuoco e ai carabinieri. La scuola, che si trova in viale Luigi Cadorna, è stata evacuata per precauzione. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima di mezzogiorno nella palestra della scuola, dove gli studenti si trovavano per l'ora di educazione fisica. Sedici in totale le persone coinvolte: tra loro quindici ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Sono tutti rimasti leggermente intossicati da sostanze urticanti: l'Areu parla di una fuga di gas, anche se sono in corso le verifiche da parte dei pompieri della squadra Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico). Secondo quanto accertato nell'istituto sono in corso dei lavori agli impianti: è dunque possibile che vi sia stata una perdita, che potrebbe aver provocato i sintomi negli studenti. I giovani sono stati portati negli ospedali di Lodi e Codogno: nessuno dei ricoverati è in condizioni preoccupanti. Si è trattato più che altro di un ricovero in via precauzionale.