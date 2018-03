Qual è la miglior pizza gourmet di Milano? Lo stabilirà questa sera lo chef Alessandro Borghese, che arriva nel capoluogo lombardo con il suo seguito programma televisivo "Quattro ristoranti", in onda su Sky Uno Hd. Alle 21.15 tutti i buongustai e appassionati di cucina sono invitati a sintonizzarsi davanti ai propri televisori: lo chef Borghese interviene infatti su un argomento decisamente "caldo" dopo le recenti polemiche sulla pizza margherita di Carlo Cracco. Chiariamo subito: il bar-bistrot dello chef veneto, che si trova al primo piano della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e dove è possibile mangiare la tanto criticata pizza margherita, non è nel novero dei locali che si contenderanno il titolo di miglior pizzeria gourmet della città. Vari naturalmente i motivi: in primis quella di Cracco non è naturalmente una pizzeria tout court, come le altre in gara. Inoltre, la puntata della quarta stagione del fortunato programma di Borghese è stata registrata molto probabilmente quando il ristorante di Cracco non era ancora aperto.

Ecco quali pizzerie si contenderanno il premio

Ecco dunque quali saranno i locali che si contenderanno il titolo di miglior pizzeria gourmet di Milano: Lievità, Pizza Biscottata Gourmet, Garage Pizza & Co e Assaje Pizzeria – Friggitoria. Come in ogni puntata della trasmissione "Quattro ristoranti", i titolari dei vari locali assaggeranno, a turno, i prodotti dei concorrenti, sedendosi a tavola nelle quattro pizzerie. Ogni ristoratore commenterà e darà un voto da 0 a 10 a location, menù, servizio e conto. Prima di ogni cena lo chef Borghese ispezionerà in maniera minuziosa le cucine dei vari locali. Alla fine delle quattro cene Alessandro Borghese darà il proprio giudizio sui ristoranti: i suoi voti potranno confermare o ribaltare la classifica provvisoria, stilata sulla base dei voti dei ristoratori. Il vincitore della puntata riceverà un contributo economico da investire nella propria attività. Considerando l'attenzione che l'argomento pizza ha ricevuto a Milano in questi ultimi giorni, siamo sicuri che la puntata di questa sera sarà molto seguita: finora il pubblico ha premiato le puntate di "Quattro ristoranti" con una media di 1,5 milioni di spettatori. Alcuni di loro, quelli residenti o di passaggio a Milano, potranno poi provare dal vivo le pizzerie che parteciperanno al programma: tutti i ristoranti che partecipano alla trasmissione sono infatti identificabili attraverso un particolare "bollino" esposto all'esterno.