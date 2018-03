Perché diciamolo chiaramente il lunedì è il giorno della settimana più detestato in assoluto, il più temuto e sofferto, ma c'è un solo lunedì dell'anno in cui questo giorno è atteso e accolto con gioia da tutti ed è il Lunedì di Pasquetta, il cosiddetto Lunedì dell'Angelo. E come trascorrere questa giornata di festa al meglio? Se ti trovi a Milano le proposte non mancano e vanno dal classico picnic al parco, passando per un pranzo in agriturismo sempre a contatto con la natura per proseguire poi con una visita al museo, scegliendo tra le tante mostre in programma a Milano, oppure godendosi quegli angoli della città in cui generalmente passiamo troppo velocemente per scorgerne la bellezza. Insomma non resta che prendere nota e mettere a punto un bel programma per questo lunedì in cui gli uffici sono chiusi e cogliere l'occasione per diventare turisti della propria città e guardarla con occhi diversi. Ecco quattro idee da provare. Se hai altre idee su cosa fare a Pasquetta, segnalacele.

Tra fiori e piante

Per una giornata nel verde, a stretto contatto con la natura. E quando la voglia di relax chiama, Milano risponde e lo fa mettendo a disposizione dei cittadini e turisti i tanti parchi della città, dal Parco Sempione ai Giardini di Indro Montanelli, solo per citarne alcuni. E' immancabile poi l'appuntamento annuale con la Fiera dei Fiori a Piazza Sant'Angelo, attorno la Chiesa dei Francescani, con bouquet piante, libri e materiali per il giardinaggio, prodotti artigianali.

In città

Camminando lentamente, scorgendo anche i più piccoli particolari che spesso passano inosservati. Per chi a Pasquetta vuole conoscere meglio la propria città, tanti sono i percorsi da sperimentare: tanto per iniziare si può fare un salto a Brera, il quartiere degli artisti, tra tavolini all'aperto e bistrot e si può proseguire poi facendo tappa al Castello Sforzesco e alla Pinacoteca per concludere poi con un tour dei palazzi storici di Milano.

Per Musei

Perché per smaltire le abbuffate del pranzo di Pasqua, non c'è niente di meglio che fare una bella camminata alla volta dei musei della città per fare una scorpacciata di arte. Quindi come perdersi la mostra su Frida Khalo al Mudec piuttosto che il Caravaggio alle Gallerie d'Italia? Di sicuro ne rimarrete positivamente impressionati.

In Agriturismo