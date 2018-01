Tempo di mostre in Lombardia, tempo di scaldarsi con l'arte, di svagarsi con la fotografia e di immergersi in mondi esotici attraverso i colori e le storie di artisti provenienti da tutto il mondo. Eh già la regione del Nord apre le porte dei suoi palazzi e spazi espositivi e ospita i grandi nomi dell'arte pittorica, fotografica e non solo. Spazio quindi ad un'inedita Frida Kahlo per scoprire la persona oltre il mito, spazio anche alle celebrazioni come quella del Che Guevara a 50 anni dalla sua morte e spazio ai grandi classici intramontabili di sempre dal Caravaggio a Toulouse Lautrec. Il tutto senza però tralasciare il fascino della moda e della tavola, là dove la storia del costume e l'arte del ricevere rivivono in due imperdibili allestimenti. Insomma tante sono le occasioni per abbandonare il divano nel weekend e concedersi una piacevole evasione culturale. Ecco sette mostre da non perdere a Milano e Pavia. Se ne conosci altre, segnalacele.

Frida Kahlo.

Quando: Dal 1 febbraio 2018 al 3 giugno

Costo: Adulti 13 euro, bambini 9

Dove: Mudec, Via Tortona 56, Milano

Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì, domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30

Oltre il mito, oltre l'icona pop. La mostra su Frida Kahlo, "Frida Oltre il mito" al Mudec di Milano, esplora i lati più intimi ed autentici dell'artista messicana tanto amata dal pubblico. Cinque le tematiche affrontate dal percorso espositivo: la Politica, la Donna, la Violenza, la Natura e la Morte, con una collezione di opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico. Imperdibile.

Toulouse Lautrec.

Quando: fino al 18 febbraio

Costo: da 8 a 14 euro

Dove: Palazzo Reale, Piazza del Duomo, sito ufficiale

Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30 giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30

Per respirare un po' di aria di Parigi, per immergersi nel mondo delle ballerine di can can e dei bistrot francesi. Con i dipinti di Toulouse Lautrec si ha le sensazione di fare un tuffo indietro nel tempo. In mostra sono esposte oltre 250 opere di Toulouse-Lautrec, con 35 dipinti e tante locandine, studi e bozzetti dell'artista. Per chi ama l'originalità dell'arte.

Che Guevara.

Quando: fino al 1 aprile 2018

Costo: Intero 15 euro, ridotto 13 euro

Dove: Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, sito ufficiale

Orari: Martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 19:30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21:30, lunedì chiuso



Hasta la victoria siempre. La mostra "Che Guevara, Tu y Todos" è ospitata dalla Fabbrica del Vapore , ed è stata pensata per omaggiare il rivoluzionario a 50 anni dalla sua morte. Un'ampia e inedita documentazione storica, con oltre 2000 pezzi, tra fotografie, scritti, video d'epoca e registrazioni. Per i combattenti di ieri e di oggi.

L'ultimo Caravaggio.

Quando: fino all'8 aprile

Costo: intero 10 euro, ridotto da 5 a 8 euro

Dove: Gallerie d'Italia, Piazza della Scala 6, sito ufficiale

Orari: da martedì a domenica dalle 9:30 alle 19:30; giovedì dalle 9:30 alle 22:30; chiuso il lunedì

Un viaggio tra le pennellate in chiaroscuro del grande Caravaggio. Un viaggio nell'arte pittorica seicentesca. La mostra "L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri. Napoli, Genova e Milano a confronto" prende le mosse dall’ultimo dipinto eseguito da Caravaggio nel 1610, Il Martirio di sant’Orsola, per svilupparsi poi in un confronto con le opere degli altri artisti del tempo. Un grande classico.

Outfit ‘900.

Quando: fino al 4 novembre 2018

Costo: intero 5 euro, ridotto 3 euro

Dove: Palazzo Morando, Via Sant'Andrea 6, sito ufficiale

Orari: Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00; giovedì dalle 10.00 alle 22:30



La grande moda in mostra, un'occasione imperdibile per le amanti del genere. A Palazzo Morando in esposizione, abiti utilizzati dalle donne del ‘900 per le grandi occasioni, come: matrimonio, debutto in società, balli, prime a teatro e serate di gala. Non mancheranno preziosi abiti degli anni '20, recentemente restaurati, realizzati dalle case di moda parigine Worth e Liberty. Una vera chicca.

Steve McCurry.

Quando: Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018

Costo: Intero 12 euro, ridotto 10 euro

Dove: Castello Visconteo, Viale XI febbraio, Pavia, sito ufficiale

Orari: Da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica, festivi dalle 10.00 alle 20.00



Dall'India a Cuba. Un viaggio attraverso i luoghi fotografati da Mc Curry, un viaggio nell'anima. In mostra all'interno delle scuderie del Palazzo Visconteo a Pavia, 100 scatti realizzati dal fotografo americano durante 40 anni di carriera artistica. Tra le foto si potrà ammirare anche il celebre scatto della ragazza afghana dagli ipnotici occhi verdi, foto iconica dell'artista. Per chi sa guardare oltre l'obiettivo.

L'arte a tavola.

Quando: Fino al 15 febbraio 2018

Costo: Gratis

Dove: Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, sito ufficiale

Orari: Lunedì dalle 14:30 alle 19:30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30; giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30