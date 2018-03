in foto: Le auto bruciate (foto di Alberto Schiavone via Facebook)

Tre auto si sono schiantate tra loro in viale Famagosta, a Milano. Il grave incidente stradale è avvenuto questa notte, poco dopo le 4, all'incrocio tra il viale e via Lope de Vega: all'origine dello schianto una mancata precedenza. Il conducente di uno dei tre veicoli coinvolti è passato senza guardare e ha travolto altre due vetture, una Volkswagen Golf e un'Alfa Mito. Le due auto subito dopo l'urto hanno preso fuoco e sono state completamente distrutte dalle fiamme. Il responsabile dell'incidente è inizialmente fuggito, lasciando sul posto quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni: due sono stati trasportati ospedale in codice giallo e due in codice verde. Mentre gli agenti della polizia locale stavano eseguendo i rilievi per determinare la dinamica, sul luogo dell'incidente si sono presentati la proprietaria dell'auto che ha causato l'incidente e un uomo che ha cercato di assumersi la colpa dell'episodio, sostenendo di trovarsi al volante della vettura al momento dello schianto.

Il gemello del pirata della strada ha provato a prendersi la colpa

Fin dall'inizio però la versione dei due non è stata ritenuta credibile: il presunto pirata della strada non presentava infatti alcuna ferita, al contrario di quanto sostenuto da diversi testimoni. Alla fine l'uomo e la donna hanno confessato di aver cercato di coprire il vero responsabile dell'incidente: si tratta di un uomo di 43 anni, rintracciato nella sua abitazione alle 8 di questa mattina. Il pirata della strada, che presentava ferite compatibili con il sinistro e aveva ancora tracce di sangue sugli abiti, è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Colui che ha cercato di "corpirlo" assumendosi la colpa dell'incidente è suo fratello gemello: anche lui è stato denunciato per autocalunnia e favoreggiamento, reati contestati anche alla proprietaria dell'auto che ha provocato la carambola. Le carcasse delle auto incidentate sono rimaste a lungo sulla carreggiata centrale di viale Famagosta, che è rimasta chiusa fino a poco dopo le 10, quando sono terminati i lavori per la rimozione dei veicoli e il ripristino del manto stradale: "Ancora una volta e in pochissimo tempo le capacità degli agenti della polizia locale hanno permesso di rintracciare l’uomo che s’era dato alla fuga, e questo nonostante il tentativo del fratello di addossarsi la responsabilità – ha detto la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo – Fermarsi e mettersi a disposizione per prestare soccorso è sempre la scelta giusta. E come dimostrano i fatti, per quelli che invece fuggono l’azione del nucleo preposto a rintracciare chi scappa ha una percentuale di successi davvero notevole".