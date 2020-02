in foto: Carlo Cracco

Si chiama Cracco Social Dinner ed è la cena di San Valentino ideata dal ristorante del noto chef Carlo Cracco in occasione proprio del giorno dedicato agli innamorati e dedicata ai più giovani. Il 14 febbraio, infatti, le coppie under 35 potranno festeggiare gustando una cena speciale in una sala del prestigioso ristorante milanese nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove si trova anche il bistrot che propone la ormai famosa pizza margherita by Cracco.

Cosa prevede la cena di San Valentino da Carlo Cracco

La Cracco Social Dinner di San Valentino non è una normale cena, ma un'occasione pensata per i giovani under 35 e proposta a un prezzo speciale che, per gli standard del ristorante (che vanta una stella Michelin), è più abbordabile del solito. La serata si svolge nella sala Mengoni del ristorante Cracco in Galleria, dove viene allestito un tavolo imperiale attorno al quale prendono posto i commensali – non ci sono, dunque, tavolini per due persone – per una cena placée di cinque portate, con vini in abbinamento. Prima della cena è previsto un aperitivo a passaggio. Il menù non è disponibile in anticipo: solo una volta acquistata la cena (l'acquisto è possibile solo tramite il sito di Cracco) si riceve una mail con i dettagli dell serata e si adatta il menù anche sulla base di eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Quanto costa la cena di San Valentino da Cracco

La cena di San Valentino da Carlo Cracco costa 280 euro a coppia. Il prezzo, come scritto in precedenza, comprende un aperitivo di benvenuto e uno speciale menù degustazione di cinque portate creato dallo chef Cracco con abbinamento di vini al calice selezionati dal sommelier del locale. L'appuntamento per chi vuole trascorrere la serata più romantica dell'anno assieme ad altri giovani coppie è alle 20. Chi volesse invece provare la cucina di un altro chef stellato, può rivolgersi all'ex collega di Cracco nella trasmissione tv Masterchef, Antonino Cannavacciuolo: anche lo chef napoletano ha pensato a una cena speciale per San Valentino nel suo ristorante Villa Crespi, sul lago d'Orta.