La boutique di Prada in via della Spiga, nel pieno del Quadrilatero della moda milanese, è stata presa di mira dai ladri. La scorsa notte due uomini col volto coperto hanno infranto le vetrine del negozio, portando via la merce esposta. Si tratta di una cinquantina circa di borse e portafogli il cui valore complessivo supera i 100mila euro. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte: quando i carabinieri sono intervenuti i due ladri avevano già fatto perdere le proprie tracce. I militari adesso sperano di riuscire a individuarli sulla base delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza: la zona del quadrilatero è difatti particolarmente sorvegliata, anche se il fatto che i due malviventi abbiano agito a volto coperto lascia intendere che non sarà facile rintracciarli.

Ieri una rapina da 100mila euro in una gioielleria di Brera.

Solo ieri due rapinatori avevano colpito in un'altra zona "nobile" di Milano: i malviventi, armati con una mazza e una pistola forse finta, hanno assaltato una gioielleria in via Pontaccio, nel quartiere di Brera, minacciando i dipendenti e portandosi via orologi di pregio del valore di circa 100mila euro. E, sempre a Brera, negli scorsi giorni alcuni "topi d'appartamento" avevano ripulito una casa in via Fiori Chiari, portandosi via collezioni di pellicce, borse firmate e oggetti di argenteria per un valore anche qui superiore ai 100mila euro. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie sembra che ladri e rapinatori abbiano intensificato la propria attività, spostando l'attenzione verso colpi particolarmente eclatanti.