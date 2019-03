in foto: I vigili del fuoco in via delle Forze Armate (Foto Fanpage.it)

Momenti di paura questa sera a Milano in un palazzo che si trova in via delle Forze Armate, zona Bisceglie. I vigili del fuoco sono stati allertati per del fumo che si stava sprigionando dal vano ascensore di un condominio al civico 185 della strada. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Milano con diversi mezzi tra cui un'autoscala, oltre a due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. I vigili del fuoco una volta entrati nel palazzo hanno subito individuato la causa del fumo: si trattava di un mozzicone di sigaretta acceso finito nel vano ascensore che ha provocato un principio di incendio. In poco tempo i pompieri hanno riportato la situazione alla normalità: nonostante lo spavento per qualche residente e la puzza di bruciato che si è diffusa nelle immediate vicinanze del palazzo, non si sono registrati né feriti né intossicati.