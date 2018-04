Attimi di paura questa mattina nel centro di Milano, in piazza Diaz. Attorno alle 10.30 si è sviluppato un principio di incendio all'interno del locale "Bottega ghiotta", che si trova vicino alla nuova pasticceria di Iginio Massari aperta in una filiale della Banca Intesa. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il piccolo rogo, che è stato comunque immediatamente spento dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Diversi i mezzi dei pompieri intervenuti in piazza Diaz, luogo centrale della città che si trova su uno dei lati del Duomo. Molte le persone che hanno assistito con un misto di curiosità e apprensione all'intervento dei vigili del fuoco, anche se fortunatamente non si segnalano feriti. Dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità.

All'alba un altro incendio a Pregnana Milanese

La giornata odierna era iniziata con un altro incendio, di ben diverse dimensioni, nel piazzale di una ditta di autotrasporti a Pregnana Milanese, in provincia di Milano. Tre camion sono andati a fuoco e sono stati divorati dalle fiamme. Per spegnere il rogo ai vigili del fuoco sono servite oltre tre ore. I camion sono andati completamente distrutti: due erano vuoti, mentre il terzo era pieno di materiale chimico la cui natura non è ancora stata chiarita. Squadre speciali dei vigili di fuoco si stanno occupando di verificare se le sostanze che sono finite sul piazzale sono potenzialmente inquinanti o pericolose per la salute. Anche in questa circostanza, comunque, fortunatamente non si segnalano feriti.