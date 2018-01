Qualche minuto di paura a Milano per un principio di incendio che si è sviluppato al centro commerciale Citylife, all'ombra dei due grattacieli che svettano nell'omonimo quartiere della città. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 gennaio. Poco prima delle 14.30 dal tetto dell'edificio basso che, sotto le torri, ospita lo shopping center inaugurato alla fine dello scorso anno, si è sprigionato del fumo nero. Secondo le prime ricostruzioni il fumo si è sprigionato a causa di un principio di incendio divampato sul tetto. Il rogo sarebbe scaturito a seguito di alcuni lavori di copertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un'autopompa e un'autoscala, oltre a un'ambulanza del 118, chiamata a titolo precauzionale.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Le fiamme sono state domate in realtà in pochi minuti, in totale sicurezza. Non risultano persone ferite né intossicate, tanto che l'ambulanza giunta sul posto non ha poi effettuato alcun trasporto negli ospedali della zona. Il centro commerciale Citylife, definito un vero e proprio "distretto dello shopping", è stato inaugurato a fine novembre nel cuore della città lombarda, a poca distanza dal parco Sempione. All'inaugurazione in tanti hanno affollato i nuovi spazi: oltre alla galleria commerciale, articolata su tre livelli, il centro comprende un cinema multisala, ristoranti e un ampio parco pubblico.