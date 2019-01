in foto: L’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sindaco di Milano Beppe Sala (LaPresse)

Prima visita ufficiale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano. Un'intera giornata nel capoluogo lombardo per il capo del governo gialloverde, costellata da impegni e incontri. Significativo in particolare quello con il sindaco di Milano Beppe Sala che in passato non ha mancato di sottolineare la freddezza del governo nei confronti di una città che, come sottolineato anche ieri dal sindaco in un video, da sola produce il 10 per cento del Pil del Paese. Conte e Sala si sono incontrati a Palazzo Marino: un colloquio definito "molto cordiale" e "proficuo" dai due su alcuni dei temi più importanti, dalla candidatura alle prossime Olimpiadi invernali del 2026 (in tandem con Cortina) ai temi legati all'autonomia e al modello Milano.

Conte: Milano ci rende orgogliosi di essere italiani

Alla fine, da quanto trapela, Sala ha ringraziato Conte per lo sforzo che sta facendo per l'Italia e il presidente del Consiglio ha ricambiato dicendo che Milano, col suo dieci per cento di Pil nazionale e la sua leadership in diversi settori "ci rende orgogliosi di essere italiani". Sulle Olimpiadi nessun colpo di scena: Conte ha detto che il governo sosterrà la candidatura ma senza concedere finanziamenti. Non è chiaro se Sala abbia parlato a Conte anche dell'argomento che in questo momento è in cima alla sua agenda politica: l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici Atm a due euro, tema su cui è in corso un braccio di ferro con Regione Lombardia.

La giornata milanese di Conte è iniziata a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, dove il presidente del Consiglio ha simbolicamente dato inizio alle contrattazioni di giornata. Oltre al sindaco, Conte ha incontrato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: nel pomeriggio vedrà anche il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, alcuni imprenditori e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. In serata andrà a cenare nel ristorante solidale Ruben, ideato dall'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini.