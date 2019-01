in foto: La prima nevicata dell’anno a Milano (Foto: Giampaolo Mannu)

Preannunciata dalle previsioni meteo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio a Milano è arrivata la prima neve dell'anno. La nevicata, non intensa ma comunque ben visibile a occhio nudo, si è registrata in alcune zone della città, tra cui Rogoredo, alla periferia Sud-Est. Qui i fiocchi di neve hanno ricoperto con una leggera patina le auto parcheggiate, strade e marciapiedi. Non si segnala comunque alcun disagio. In altre zone della città si segnalano nevicate sparse e più frequentemente nevischio. La possibile nevicata era stata prevista già da alcuni giorni. I meteorologi infatti avevano preannunciato per oggi, mercoledì 23 gennaio, l'ingresso di un nucleo di aria fredda in Lombardia in arrivo da latitudini polari che avrebbe potuto provocate precipitazioni deboli, anche a carattere nevoso. Le temperature a Milano oggi sono calate fino a circa zero gradi, con minime sottozero. Già a partire da domani, giovedì 24 gennaio, le temperature dovrebbero però salire leggermente: la giornata si preannuncia parzialmente nuvolosa.