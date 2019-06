Dopo il passaggio di una linea instabile che ha provocato diffusi temporali, nel weekend in Lombardia è previsto un clima tipicamente estivo e condizioni nel complesso soleggiate. Nella giornata di venerdì 7 giugno sulla Lombardia rimane della residua instabilità specie sui rilievi alpini. Nella giornata di sabato 8 giugno ci sarà un graduale passaggio a un tempo stabile e asciutto, con temperature massime in rialzo e cielo sereno. A partire da domenica 9 giugno si verificherà un nuovo peggioramento del meteo, che toccherà anche i primi giorni della prossima settimana con nuvolosità in aumento e precipitazioni più probabili sulla fascia alpina e prealpina.

Le previsioni meteo per venerdì 7 giugno

Nella giornata di venerdì la Lombardia resta ancora ai margini dell'anticiclone subtropicale che tocca le regioni del centro sud. Il cielo è sereno su gran parte della regione, con maggiore nuvolosità e isolati fenomeni nell'area nord-occidentale verso sera. Temperature stazionarie e non eccessivamente calde. Massime ovunque al di sotto dei 30°C, minime tra i 14 e i 18°C.

Le previsioni meteo per sabato 8 giugno

Nella giornata di sabato l'anticiclone subtropicale proteggerà anche la Lombardia. La giornata sarà soleggiata e con un clima tipicamente estivo. Temperature massime di nuovo sopra i 30°C in pianura.

Le previsioni meteo per domenica 9 giugno

Nella giornata di domenica una nuvolosità irregolare toccherà le aree occidentali, con maggiore instabilità su Alpi, comasco e varesotto. La giornata sarà nel complesso discreta, ma con qualche possibile temporale, che tra sera e notte toccherà anche le pianure. Temperature in lieve calo.