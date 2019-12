L'assaggio di inverno che ha colpito Milano nella giornata di venerdì 13 dicembre, con la prima nevicata che non ha comunque recato disagi al traffico cittadino, non troverà continuità nel weekend. Anzi, il pomeriggio di venerdì, con cielo sereno e sole, è il preludio di quanto succederà sabato 14 e domenica 15 dicembre nel capoluogo lombardo. Le previsioni meteo gettano nello sconforto, quindi, chi sperava di alzarsi dal letto e scendere in cortile per i primi pupazzi o le prime battaglie a palle di neve.

Le previsioni per sabato 14 dicembre: torna il sole

Nelle ore della notte che ci porteranno alla prima parte di weekend, il cielo verrà totalmente sgombrato delle nuvole che hanno lasciato cadere i primi fiocchi, favorendo l'uscita del sole che persisterà per tutta la giornata. Questo favorirà anche un lieve innalzamento delle temperature che toccheranno quota sei gradi, mentre risulta momentaneamente esclusa la presenza di nebbia, se non per le prime ore del mattino o le ultime della sera. Sarà proprio allo scadere di giornata che torneranno a minacciare il cielo milanese alcune nuvole, nonostante la serata resterà asciutta e senza pioggia.

Le previsioni per domenica 15 dicembre: spazio alle nuvole, non alle piogge

Diverso il meteo previsto per il giorno seguente, domenica 15 dicembre, quando le nuvole della sera prima avranno la meglio coprendo tutto lo spazio aereo su Milano e provincia. Ciò comporterà l'esclusione di nebbie, quantomeno nelle città, ma potrebbe provocare qualche leggera precipitazione, il cui rischio massimo è programmato per la sera, quando saranno attesi dai due ai cinque millimetri di acqua caduta. Con la formazione dello strato nuvoloso, le temperature non subiranno flessioni significative, seppur si abbasseranno di un paio di gradi rispetto a sabato.

Le previsioni per la prossima settimana

Da un primo sguardo ai possibili spostamenti del corpo nuvoloso, ci attenderanno diverse piogge per la prima metà della prossima settimana. Già dalla mattina di lunedì 16 dicembre, i milanesi torneranno al lavoro sotto una prima precipitazione, lieve ma duratura, che si estenderà sino alla sera. Le piogge avranno più intensità nei giorni successivi, senza lasciare spazio a scorci di cielo azzurro, per cui servirà attendere il pomeriggio di giovedì 19 dicembre.