Un fine settimana generalmente nuvoloso a Milano, quello compreso tra il 12 e il 14 giugno. Sul capoluogo lombardo, stando alle previsioni meteo, continuerà a persistere il cielo grigio che ha caratterizzato praticamente quasi tutta la settimana. Qualche miglioramento, però, è atteso sia sul fronte delle temperature, in graduale aumento, sia sul fronte delle precipitazioni: non sarà un weekend interamente bagnato, insomma, ma le piogge saranno concentrate per lo più nel pomeriggio di sabato 13 giugno. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Milano, venerdì nubi sparse e qualche schiarita

Venerdì 12 giugno il sole dovrebbe tornare a fare capolino, seppure sporadicamente, tra le nuvole. Sono attese durante la giornata diverse schiarite e non è prevista pioggia. Le temperature massime saliranno di un paio di gradi rispetto al giorno precedente, toccando i 23-24 gradi. Il miglioramento riguarderà tutta la Lombardia, come scrive anche sul proprio sito l'Arpa. Il tempo sarà "in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura. Irregolarmente nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini occidentali in mattinata, generalmente da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio".

Previsioni meteo per sabato e domenica: qualche pioggia, ma poi migliora

La giornata peggiore, meteorologicamente parlando, del weekend sarà sabato 13 giugno. Per tutto il pomeriggio nel capoluogo lombardo saranno possibili precipitazioni, rovesci e temporali. Anche sul resto della Lombardia, secondo l'Arpa, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, con "un aumento delle nubi dal pomeriggio dapprima sui settori occidentali e in estensione al resto della regione". Domenica 14 giugno, invece, la nuvolosità residua si diraderà, con ampie schiarite sul capoluogo lombardo. Anche altrove il cielo sarà in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso, con annuvolamenti più importanti nel pomeriggio sui rilievi prealpini orientali. Aumenteranno le temperature: le massime potranno toccare i 27 gradi.