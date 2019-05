Primo weekend d'estate a Milano. Le previsioni meteo per il fine settimana che va da venerdì 31 a domenica 2 giugno strapperanno il sorriso degli amanti del sole e del caldo. Dopo un mese, quello di maggio, all'insegna della forte instabilità, della pioggia e di temperature non proprio primaverili, il bel tempo ha finalmente deciso di insediarsi a lungo sul capoluogo lombardo. Da venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno si succederanno giornate all'insegna del sole e del cielo sereno da mattina fino a sera. La differenza tra una giornata e l'altra la faranno le temperature, in costante aumento fino a valori che potranno anche raggiungere e superare i 30 gradi: dai 24 di massima previsti venerdì 31 si passerà ai 27 di sabato 1 giugno fino ai 29-30 di domenica 2 giugno. Oltre alla massime aumenteranno anche le temperature minime: anche di sera sarà gradevole passeggiare per la città.

Sole e caldo anche all'inizio della prossima settimana

Il bel tempo che caratterizzerà questo weekend dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana. Anzi: le giornate di lunedì 3 e martedì 4 giugno potranno essere ancora più calde, dal momento che proseguirà il costante aumento delle temperature e si potranno superare i 30 gradi. A metà della prossima settimana è previsto un lieve peggioramento, con la possibilità anche di qualche precipitazione. Le temperature non dovrebbero però risentirne più di tante: l'estate sembra davvero essere arrivata in città.