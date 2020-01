in foto: (Immagine di repertorio)

Le previsioni del tempo per quanto riguarda la città di Milano indicano un fine settimana prevalentemente sereno. I meteorologi prevedono un possibile rischio piogge soltanto per la tarda serata di venerdì 17 gennaio e per le prime ore di sabato 18. Non si sa se, da sole, queste precipitazioni potranno aiutare ad abbattere lo smog, ormai da giorni oltre i livelli di guardia a Milano e non solo. Nelle ore successive sarà infatti il sole, alternato a qualche lieve addensamento nuvoloso, a caratterizzare il cielo sopra il capoluogo lombardo. Le temperature potrebbero scendere sotto lo zero nella giornata di domenica 19 gennaio, con massime che arriveranno a toccare i 10 gradi nelle ore più calde del sabato.

Previsioni meteo Milano venerdì 17 gennaio

Nella giornata di venerdì 17 gennaio le condizioni meteorologiche per la città di Milano presentano una situazione di cielo poco nuvoloso, con temperature non troppo rigide che si aggireranno attorno ai due gradi di minima e ai 9 di massima. A partire dalle ore 20 sono previste possibili piogge e neve oltre ai 1200 metri di altezza.

Previsioni meteo Milano sabato 18 gennaio

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di sabato 18 gennaio, gli esperti prevedono possibili piogge nella notte, fino alle 7 di mattina circa. Nelle ore centrali invece il cielo dovrebbe presentarsi con nubi sparse alternate a sole, con una consistente schiarita nelle ore pomeridiane. Il termometro dovrebbe toccare una minima di un grado e una massima di 10.

Previsioni Meteo Milano domenica 19 gennaio

Secondo i meteorologi nella giornata di domenica 19 gennaio il cielo sopra Milano sarà coperto da una consistente coltre di nuvole a partire dalle prime ore del pomeriggio. Nubi alternate a sole e temperature sotto lo zero previste attorno alle 7 di mattina. Al momento, anche per la giornata di domenica, si escludono precipitazioni.